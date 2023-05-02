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Haberler Magazin 16 cm inceldi! “Lolita oldum” diyen Seda Sayan karın kaslarını gösterdi! Çağlar Ökten’in biricik eşi göbeğini açıp son halini gösterdi

16 cm inceldi! “Lolita oldum” diyen Seda Sayan karın kaslarını gösterdi! Çağlar Ökten’in biricik eşi göbeğini açıp son halini gösterdi

60 yaşındaki Seda Sayan, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak geçirdiği estetik operasyonuyla gündeme gelmişti. Sayan, şimdi ise fit haliyle konuşuldu. Daha önce Barbie bacak yaptıran şarkıcı, bu kez 16 cm incelen belini gündeme taşıdı. Göbek açık bluzuyla kamera karşısına geçen Sayan, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın son hali...

takvim.com.tr
02.05.2023 16:42 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:49
Zayıflama sırrı ortaya çıktı! 65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

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Zayıflama sırrı ortaya çıktı! 65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Zayıflama sırrı ortaya çıktı! 65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Son olarak geçirdiği estetik operasyonuyla gündeme gelen Sayan, bu kez incelen beliyle çok konuşuldu.

Zayıflama sırrı ortaya çıktı! 65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Daha önce de barbie bacak yaptıran Seda Sayan uyguladığı sıkılaşma programıyla göbekten 16 cm inceldi.

Zayıflama sırrı ortaya çıktı! 65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Crop modasına uyan Seda Sayan göbeği açık bluzu kamera karşısına geçti ve son halini takipçileriyle paylaştı.

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