16 cm inceldi! “Lolita oldum” diyen Seda Sayan karın kaslarını gösterdi! Çağlar Ökten’in biricik eşi göbeğini açıp son halini gösterdi
60 yaşındaki Seda Sayan, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, son olarak geçirdiği estetik operasyonuyla gündeme gelmişti. Sayan, şimdi ise fit haliyle konuşuldu. Daha önce Barbie bacak yaptıran şarkıcı, bu kez 16 cm incelen belini gündeme taşıdı. Göbek açık bluzuyla kamera karşısına geçen Sayan, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın son hali...
02.05.2023 16:42 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:49
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Daha önce de barbie bacak yaptıran Seda Sayan uyguladığı sıkılaşma programıyla göbekten 16 cm inceldi.
Crop modasına uyan Seda Sayan göbeği açık bluzu kamera karşısına geçti ve son halini takipçileriyle paylaştı.