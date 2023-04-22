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Haberler Magazin Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? "Seneye benim çocuklarla inşallah" Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? "Seneye benim çocuklarla inşallah" Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez başka bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Önceki gün çocuk istediğine dair bir açıklama yapan Boluğur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı.

22.04.2023 10:22 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:24
Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? Seneye benim çocuklarla inşallah Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? Seneye benim çocuklarla inşallah Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? Seneye benim çocuklarla inşallah Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Boluğur bu kez bir davette giydiği kıyafetiyle gündemde.

Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? Seneye benim çocuklarla inşallah Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Merve Boluğur, transparan kıyafetiyle dillere düştü.

Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? Seneye benim çocuklarla inşallah Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekmişti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya yorum yağmıştı.

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