Merve Boluğur bombayı patlattı göbek mi bebek mi? "Seneye benim çocuklarla inşallah" Kafaları karıştı çocuk açıklaması sonrası...
Merve Boluğur son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur bu kez başka bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Önceki gün çocuk istediğine dair bir açıklama yapan Boluğur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı.
22.04.2023 10:22 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:24