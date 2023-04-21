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Haberler Magazin 46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı'nın eski eşinden...

46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı'nın eski eşinden...

Korhan Saygıner ile 2008 yılında nikah masasına oturan bir çocuk annesi Zuhal Topal, geçen günlerde ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Zuhal, bu kez hayranlarını üzdü. Ünlü sunucu, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de takipçilerinin bayramını kutladı. Sunucuya ilk yorum ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan geldi. İşte Zuhal Topal'ın hastane odasından yaptığı paylaşım ve sağlık durumu...

takvim.com.tr
21.04.2023 16:42 - Son Güncelleme: 21.04.2023 16:42
46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı’nın eski eşinden...

Korhan Saygıner ile 2008 yılında nikah masasına oturan bir çocuk annesi Zuhal Topal, geçen günlerde ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti.

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46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı’nın eski eşinden...

Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Zuhal, bu kez hayranlarını üzdü. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı’nın eski eşinden...

Topal, paylaşımına düştüğü notla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de takipçilerinin bayramını kutladı.

46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı’nın eski eşinden...

Sunucu, hasta yatağından yaptığı paylaşıma şu notu ekledi: "Bayram mesajlarınıza ve aramalarınıza cevap veremiyorum boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş.

46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı’nın eski eşinden...

Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim"

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