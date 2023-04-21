46 yaşındaki Zuhal Topal’ın hastane odasındaki görüntüsü korkuttu! Sosyal medyadan duyurdu! İlk mesaj Acun Ilıcalı'nın eski eşinden...
Korhan Saygıner ile 2008 yılında nikah masasına oturan bir çocuk annesi Zuhal Topal, geçen günlerde ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Tatil paylaşımlarıyla çok konuşulan Zuhal, bu kez hayranlarını üzdü. Ünlü sunucu, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de takipçilerinin bayramını kutladı. Sunucuya ilk yorum ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan geldi. İşte Zuhal Topal'ın hastane odasından yaptığı paylaşım ve sağlık durumu...
21.04.2023 16:42 - Son Güncelleme: 21.04.2023 16:42
Korhan Saygıner ile 2008 yılında nikah masasına oturan bir çocuk annesi Zuhal Topal, geçen günlerde ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti.