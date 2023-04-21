Yalı Çapkını'nın oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yakayı fena ele verdi! Takipçileri köşeye sıkıştırdı! Kalp detayı olay...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterilmişti. Hayranları tarafından yakıştırılan ikilinin bayram paylaşımları olay oldu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir',n aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekti. İkili için "Çifte kumrular", "Mert'le beraberler" yorumları yapıldı. İşte o paylaşımlar...
21.04.2023 17:22 - Son Güncelleme: 21.04.2023 17:22
Yalı Çapkını'nında Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son zamanlarda arkadaşı Mert Ramazan Demir'le sık sık anıldı.
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay oldu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekti.