Mert Yazıcıoğlu’nun son hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü: Aldattıysa da böyle paylaşımlar hoş değil! Gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerini sonlandırdı ve ikilinin ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. İlk olarak Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile sevgilisini aldattığı iddia edildi. Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı konuşuldu. Ünlü çift ise yaptıkları açıklamada ayrılığı doğrularken ihaneti iddialarını yalanladı. Ancak Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı iddiaları bir kez daha gündeme getirdi. Paylaşımdaki Shakira ve hastane detayı dikkat çekerken ünlü oyuncu, gelen tepkiler üzerine bir açıklamada bulundu. İşte o paylaşımlar...
25.01.2023 22:13 - Son Güncelleme: 25.01.2023 22:13
2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda dört yıllık ilişkilerini sonlandırdı.
Ünlü çiftin ayrılığına ilk olarak Afra Sarçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in neden olduğu belirtildi.
Daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü çift ise yaptıkları açıklamada ayrılığı doğrularken ihaneti iddialarını yalanladı.
Ortak bir açıklamada bulunan ikiliden Afra Saraçoğlu, şunları söyledi: "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.