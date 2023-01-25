2022’de aşkta kazandı! Survivor Walison'un sır gibi sakladığı Türk eşine bakın! Görenin nutku tutuldu! “Çok yakışıyorsunuz...”
MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve sonrasında Survivor 2023'e katılan Walison Fonseca'nın hayatı merak konusu oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken fenomen yarışmacının özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar, "Walison'un eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. "2022'de aşkta kazandım" diyen Walison'un geçen sene nikah masasına oturduğu Türk eşini görenler hayran kaldı. Çift için sosyal medyada "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Survivor Walison'un sır gibi sakladığı Türk eşine...
25.01.2023 23:47 - Son Güncelleme: 25.01.2023 23:47
MasterChef Türkiye ile adını duyuran Walison Fonseca, Survivor 2023'e katıldı. Gönüllüler kadrosunda mücadele eden Walison, sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.