Listeye bakmadan geçmeyin 8 Türk var! Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri açıklandı! İşte 2022’ye damga vuran o liste

Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri belli oldu. Listeye bakan şaşıp kalıyor! Tam 8 Türk listeye girmeyi başardı. 2022 yılının en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri sıralaması tam liste yayımlandı. 1990'dan bu yana hazırlanan "Yılın En Güzel 100 Yüzü" ve "Yılın En yakışıklı 100 Yüzü" listesinde 2022 yılının şampiyonu kadınlarda Jasmine Tookes olurken erkeklerde Henry Cavill oldu. İşte Top Beauty World tarafından gerçekleştirilen o liste...