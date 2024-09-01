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Mert Yazıcıoğlu'ndan eski sevgili itirafı: 'Afra benim için eskide kaldı' Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i sessizliğini bozdu! Lise yıllarım...

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, 2022'nin sonlarına doğru ayrıldıklarından beri, her iki ismin de özel hayatları merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Şehirdeki alışveriş merkezinde keyifli bir gün geçiren Yazıcıoğlu, gazetecilerin sorularına yanıt vererek gündem oldu. Gazetecilerin eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında yönelttiği sorulara samimi bir şekilde yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 12:13 Güncelleme 01 Eylül 2024, 12:22
Mert Yazıcıoğlu’ndan eski sevgili itirafı: ’Afra benim için eskide kaldı’ Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i sessizliğini bozdu! Lise yıllarım... 1

Son dönemin popüler isimlerinden Mert Yazıcıoğlu, hem yeteneği hem de özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu’ndan eski sevgili itirafı: ’Afra benim için eskide kaldı’ Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i sessizliğini bozdu! Lise yıllarım... 2

2022'nin sonunda Afra Saraçoğlu ile sona eren ilişkisi, ardından Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile başlayan ilişkisi, uzun süre konuşulmuştu. Ancak bu ilişkinin de Haziran 2024'teki İspanya tatilinin ardından sona erdiği iddia edildi.

Mert Yazıcıoğlu’ndan eski sevgili itirafı: ’Afra benim için eskide kaldı’ Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i sessizliğini bozdu! Lise yıllarım... 3

Yazıcıoğlu'ndan Açıklamalar

Yazıcıoğlu, eski sevgilisi ve arkadaşının ayrılığı hakkında bugüne kadar sessiz kalmayı tercih etmişti. Son olarak, alışverişte görüntülenen Yazıcıoğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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