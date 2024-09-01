Mert Yazıcıoğlu'ndan eski sevgili itirafı: 'Afra benim için eskide kaldı' Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i sessizliğini bozdu! Lise yıllarım...

1 Son dönemin popüler isimlerinden Mert Yazıcıoğlu, hem yeteneği hem de özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

2 2022'nin sonunda Afra Saraçoğlu ile sona eren ilişkisi, ardından Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile başlayan ilişkisi, uzun süre konuşulmuştu. Ancak bu ilişkinin de Haziran 2024'teki İspanya tatilinin ardından sona erdiği iddia edildi.