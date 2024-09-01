Eski manken Yaşar Alptekin'den ihanet itirafı: 'Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!' Gönül Yazar'ın eski sevgilisiydi...

Bir dönemin en ünlü mankeni ve oyuncusu olan Yaşar Alptekin, şöhret dolu yaşamını geride bırakarak maneviyata yöneldiğinde, bu radikal değişim uzun süre konuşulmuştu. Alptekin, bu yeni hayat tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
62 yaşındaki eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İlk eşini defalarca aldattığını söyleyen Alptekin, 'İlk eşim çok kıskançtı, yakın arkadaşıyla aldattım. Duysun beni boşasın istedim' dedi.
Yıllar içindeki değişimiyle uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.