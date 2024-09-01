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Eski manken Yaşar Alptekin'den ihanet itirafı: 'Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!' Gönül Yazar'ın eski sevgilisiydi...

Bir dönemin en çok konuşulan manken ve oyuncularından biri olan Yaşar Alptekin, yıllar önce aldığı radikal bir kararla maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Alptekin, son olarak katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Özellikle eski eşi hakkında yaptığı itiraflar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte Alptekin'in gündeme bomba gibi düşen o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 11:12 Güncelleme 01 Eylül 2024, 11:12
Eski manken Yaşar Alptekin’den ihanet itirafı: ’Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!’ Gönül Yazar’ın eski sevgilisiydi... 1

Bir dönemin en ünlü mankeni ve oyuncusu olan Yaşar Alptekin, şöhret dolu yaşamını geride bırakarak maneviyata yöneldiğinde, bu radikal değişim uzun süre konuşulmuştu. Alptekin, bu yeni hayat tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Eski manken Yaşar Alptekin’den ihanet itirafı: ’Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!’ Gönül Yazar’ın eski sevgilisiydi... 2

62 yaşındaki eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İlk eşini defalarca aldattığını söyleyen Alptekin, 'İlk eşim çok kıskançtı, yakın arkadaşıyla aldattım. Duysun beni boşasın istedim' dedi.

Eski manken Yaşar Alptekin’den ihanet itirafı: ’Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!’ Gönül Yazar’ın eski sevgilisiydi... 3

Yıllar içindeki değişimiyle uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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