Eski manken Yaşar Alptekin'den ihanet itirafı: 'Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım!' Gönül Yazar'ın eski sevgilisiydi...

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Bir dönemin en ünlü mankeni ve oyuncusu olan Yaşar Alptekin, şöhret dolu yaşamını geride bırakarak maneviyata yöneldiğinde, bu radikal değişim uzun süre konuşulmuştu. Alptekin, bu yeni hayat tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.