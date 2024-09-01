İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin koca kız oldu! 11 numara arasında gözlerden uzak tutuyor: 'Esmersen güzelsin' dedikleri...

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İbrahim Tatlıses, Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olarak bilinirken ailesiyle ilgili pek çok bilgi de merak konusu oluyor. Sanatçının 7 çocuğu olduğu ve bu çocuklardan sadece iki tanesinin medya dünyasında tanınmış olduğu biliniyor: Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses. Diğer çocukları ise gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.