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İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin koca kız oldu! 11 numara arasında gözlerden uzak tutuyor: 'Esmersen güzelsin' dedikleri...

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in çocukları ve torunları, sosyal medyada sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Özellikle İdo Tatlıses'in minik ikizleri büyük ilgi görürken, İbrahim Tatlıses'in güzel torunu Berfin de dikkatleri üzerine çekiyor. İbrahim Tatlıses'in çocukları arasında, şarkıcı olan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak dışında, Gülşen adlı kızı ve beş torunu daha bulunuyor. Bu geniş aile yapısının gözde isimlerinden biri de Berfin. Esmer güzelliği ve zarif duruşu ile dikkat çeken Berfin, hem aile içinde hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 13:04 Güncelleme 01 Eylül 2024, 13:04
İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin koca kız oldu! 11 numara arasında gözlerden uzak tutuyor: ’Esmersen güzelsin’ dedikleri... 1

İbrahim Tatlıses, Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olarak bilinirken ailesiyle ilgili pek çok bilgi de merak konusu oluyor. Sanatçının 7 çocuğu olduğu ve bu çocuklardan sadece iki tanesinin medya dünyasında tanınmış olduğu biliniyor: Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses. Diğer çocukları ise gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin koca kız oldu! 11 numara arasında gözlerden uzak tutuyor: ’Esmersen güzelsin’ dedikleri... 2

İbrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin koca kız oldu! 11 numara arasında gözlerden uzak tutuyor: ’Esmersen güzelsin’ dedikleri... 3

İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...

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