Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: "Boynu bükükler"
Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Havalimanında uçağın rötar yapması ile cep telefonlarına sarılan ünlü türkücüler Alişan, Ceylan ve Latif Doğan sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi gülümsetti. İşte 46 yaşındaki Alişan, 48 yaşındaki Ceylan ve 55 yaşındaki Latif Doğan'ın gülümseten halleri...
20.03.2023 11:17 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:27
"BOYNU BÜKÜKLER"
Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti.
Uçak rötar yapınca havalimanında vakit geçirmek zorunda kalan Alişan, Ceylan ve Latif Doğan telefona sarıldı.