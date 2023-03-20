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Haberler Magazin Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: "Boynu bükükler"

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: "Boynu bükükler"

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Havalimanında uçağın rötar yapması ile cep telefonlarına sarılan ünlü türkücüler Alişan, Ceylan ve Latif Doğan sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi gülümsetti. İşte 46 yaşındaki Alişan, 48 yaşındaki Ceylan ve 55 yaşındaki Latif Doğan'ın gülümseten halleri...

takvim.com.tr
20.03.2023 11:17 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:27
Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: Boynu bükükler

"BOYNU BÜKÜKLER"

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: Boynu bükükler

Sosyal medya Alişan, Ceylan ve Latif Doğan'ı konuşuyor.

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: Boynu bükükler

Uçak rötar yapınca havalimanında vakit geçirmek zorunda kalan Alişan, Ceylan ve Latif Doğan telefona sarıldı.

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: Boynu bükükler

Ünlü isimlerden gelen 'boynu bükükler' paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi, bu paylaşımları görenler kahkahaya boğuldu.

Alişan, Ceylan ve Latif Doğan bir araya geldi o kare herkesi kahkahaya boğdu! Ünlü türkücüler sosyal medyayı yıktı geçti: Boynu bükükler

Latif Doğan ve Alişan'ın aksine Ceylan son dönemde değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

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