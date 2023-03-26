Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı
Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bu iddia ortalığı karıştırırken Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Basından kaçmayı bırakan çiftin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntüsü, "Mert, Dilan'ı Afra varken gözüne kestirmiş" yorumlarını da beraberinde getirmişti Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'in babasıyla fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.
26.03.2023 16:39 - Son Güncelleme: 26.03.2023 16:52
Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı.