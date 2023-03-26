RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bu iddia ortalığı karıştırırken Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Basından kaçmayı bırakan çiftin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görüntüsü, "Mert, Dilan'ı Afra varken gözüne kestirmiş" yorumlarını da beraberinde getirmişti Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz'in babasıyla fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

26.03.2023 16:39 - Son Güncelleme: 26.03.2023 16:52
Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz ’sonsuz kahramanım’ dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz 'sonsuz kahramanım' dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı.

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Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz ’sonsuz kahramanım’ dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz ’sonsuz kahramanım’ dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Dilan Çiçek Deniz de nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını henüz yeni ayırmıştı.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz ’sonsuz kahramanım’ dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk fotoğraf TAKVİM farkıyla ortaya çıkmıştı.

Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı! Dilan Çiçek Deniz ’sonsuz kahramanım’ dedi paylaştı sosyal medya yıkıldı

Aylar öncesinden ortaya çıkan bir görüntü ise ikilinin arasındaki kıvılcımın eskiye dayandığı yönündeki haberleri de beraberinde getirmişti.

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