Kanserle savaşan Survivor Nagihan Karadere tacize uğradı! Küplere bindi sosyal medyadan ifşaladı: "Yanınıza bırakırsam namerdim"

"O KADAR ZAVALLISINIZ Kİ..."

Öte yandan Nagihan Karadere son olarak sosyal medyada bazı kişilerin kendisine ait özel bilgileri ifşalaması nedeniyle zor günler yaşadığını aktardı. "Sinirden elim ayağım titriyor. Günlerdir beni arayan taciz eden, telefon numaramı ve kimlik numaramı yayanlar bu video sizin için. Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor. Siz geçin dalganızı yanınıza bırakırsam namerdim. O kadar zavallısınız ki yazıklar olsun size. Yanınıza bırakmayacağım." diyen Nagihan Karadere kısa sürede gündem oldu.