Kanserle savaşan Survivor Nagihan Karadere tacize uğradı! Küplere bindi sosyal medyadan ifşaladı: "Yanınıza bırakırsam namerdim"
Kanserle savaşan Survivor Nagihan Karadere tacize uğradı! Küplere bindi, sosyal medyadan ifşaladı. Milli atlet ve eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere bir süredir kanserle mücadele ediyor. 38 yaşındaki bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, Instagram hesabından ateş püskürdü. Ünlü sporcu tacize uğradığını belirterek, "Yanınıza bırakmayacağım." dedi.
"YANINIZA BIRAKIRSAM NAMERDİM"
Kanserle savaşan Survivor Nagihan Karadere tacize uğradı! Küplere bindi sosyal medyadan ifşaladı.
Nagihan Karadere, eskiden yarışmacı olduğu Survivor'ın yeni sezonunu yakından takip ediyor. Bir süre önce yarışmaya ilişkin sözleriyle gündem olan ve Acun Ilıcalı'dan özür dileyen Nagihan Karadere, Survivor birleşme partisini işaret etti. Survivor'da yarıştığı dönemde birleşme partisindeki tarzı ile Nefise Karadere'nin tarzını benzeten bir tweet'i paylaşan Nagihan Karadere gündem oldu.
AllStar birleşme partisinde giydiği kıyafet ile Survivor 2023'te Nefise Karadere'nin giydiği kıyafeti kıyaslayan o tweet'e yer veren Nagihan Karadere paylaşımına şu notu düştü: "Beni taklit etmekte ısrarcısın demek. Yakışır"
"O KADAR ZAVALLISINIZ Kİ..."
Öte yandan Nagihan Karadere son olarak sosyal medyada bazı kişilerin kendisine ait özel bilgileri ifşalaması nedeniyle zor günler yaşadığını aktardı. "Sinirden elim ayağım titriyor. Günlerdir beni arayan taciz eden, telefon numaramı ve kimlik numaramı yayanlar bu video sizin için. Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor. Siz geçin dalganızı yanınıza bırakırsam namerdim. O kadar zavallısınız ki yazıklar olsun size. Yanınıza bırakmayacağım." diyen Nagihan Karadere kısa sürede gündem oldu.
"VÜCUDUM TAŞ KESTİ"
Survivor Nagihan Karadere'nin istismar itirafı geçtiğimiz aylarda kan dondurmuştu. Dominik dönüşünün ardından kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren Nagihan Karadere, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü, Survivor hakkında şunları söyledi; "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış."