Oğuzhan Koç'la buzları eriten Demet Özdemir arabadan paylaştı ortalık yıkıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi
Oğuzhan Koç'la buzları eriten Demet Özdemir arabadan paylaştı ortalık yıkıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Aralarındaki sorunları çözdükleri iddia edilen ve Demet Özdemir'in arabasıyla görüntülenen Oğuzhan Koç'un ardından ünlü oyuncudan da yeni bir hamle geldi. Aracının içinde pozlar veren Demet Özdemir güzelliğini konuştururken İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de o karelere kayıtsız kalmadı.
Oğuzhan Koç'la buzları eriten Demet Özdemir arabadan paylaştı ortalık yıkıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi.
Şimdilerde 7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yaptı. Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.
"EVİ TERK ETMEDİM"
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"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.