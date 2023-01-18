Mert Yazıcıoğlu hakkında olay iddia! Ebru Şancı gerçeği itiraf etti: Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir... Afra Saraçoğlu’ndan flaş hamle geldi
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Bir iddiaya göre; ikili, Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir nedeniyle ayrıldı. Başka bir iddia ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı yönündeydi. Ancak ikili, yaptıkları ortak açıklamayla ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Ayrıldıkları günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi ise Ebru Şancı'nın açıklamasıyla gündem oldu. Şancı, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba bir itirafta bulunurken Kubilay Aka detayı dikkat çekti. İşte Ebru Şancı'nın o açıklaması...
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu aşk yaşamaya başladı. Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak ikili, son birkaç aydır ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.