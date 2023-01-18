80 yaşındaki Filiz Akın tek paylaşımla ortalığı salladı! Hem son hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti! Yeşilçam’ın kolejli kızıydı...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde 80 yaşında olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Akın, evinde çektiği görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun hem son hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte Türk sinemasının "asil, modern, şehirli ve zarif yüzü" olarak hafızlara kazınan Filiz Akın'ın o paylaşımı...
18.01.2023 19:09 - Son Güncelleme: 18.01.2023 19:16
Türk sinemasının "asil, modern, şehirli ve zarif yüzü" olarak bilinen Filiz Akın, hem yeteneği hem güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyeri ve özel hayatıyla birçok kişinin dikkatini çeken Yeşilçam yıldızı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.