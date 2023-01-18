5 gün önce baba olan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan doğum anını anbean paylaştı! Her detayı yayınladığı video ortalığı salladı...
İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren şarkıcı Nihat Doğan, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak baba olduğunun müjdesini vermişti. Şimdi ise çiçeği burnunda anne Arzu Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Doğan, Instagram hesabında doğum anını anbean yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Nihat Doğan'ın yaptığı yorum da dikkat çekti. Öte yandan Badıkan bebek, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...
İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, sosyal medya hesabında düğünden karelerini duygusal bir notla yayınladı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine şu notu ekledi: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"
OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI
Doğan, bir magazin programında ise oğlunun ismini ve anlamını açıkladı. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm...Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak"
ANLAMI BAKIN NEYMİŞ!
Nihat Doğan, anlamı merak edilen Badıkan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: "Farsça Bad rüzgar demekmiş, Badıkan rüzgardan olan demek"