5 gün önce baba olan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan doğum anını anbean paylaştı! Her detayı yayınladığı video ortalığı salladı...

İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, sosyal medya hesabında düğünden karelerini duygusal bir notla yayınladı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine şu notu ekledi: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"