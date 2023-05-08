Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı görenler dönüp dönüp bakmadan duramadı "Allah özenerek yaratmış" Yalı Çapkını'nın Ferit'inin meğer...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada bir ikizi ortaya çıktı. 'Kaşlarına' kadar aynı olan ikiliyi ayırt etmek neredeyse imkansız gibi. İşte o isim.
08.05.2023 11:20 - Son Güncelleme: 08.05.2023 11:20
Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, dikkat çeken isimlerden biri.
Avustralya'nın Euphoria'sı olarak anılan Heartbreak High adlı diziyle adından söz ettiren Josh Heuston ile Mert Ramazan Demir'in benzerlikleri dikkat çekiyor.