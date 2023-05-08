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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? 'Engin Akyürek' detayı olay: "Taze enerji var"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? 'Engin Akyürek' detayı olay: "Taze enerji var"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! 8 aylık evliliğin bitme nedeni ihanet mi? 'Engin Akyürek' detayı olay olmuştu...Bir magazin programında Demet Özdemir'in Engin Akyürek'ten hoşlandığı ileri sürülmüştü. Bugün Demet Özdemir'in boşanma davasının gerçekleşmesi beklenirken gelen bir yorum gündeme bomba gibi düştü.

08.05.2023 10:27 - Son Güncelleme: 08.05.2023 10:52
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? ’Engin Akyürek’ detayı olay: Taze enerji var

BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Engin Akyürek'detayı olay olmuştu, "Taze enerji var" yorumu gündeme bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? ’Engin Akyürek’ detayı olay: Taze enerji var

7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yapmış ve "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" demişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? ’Engin Akyürek’ detayı olay: Taze enerji var

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." diyerek kafa karıştırmıştı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? ’Engin Akyürek’ detayı olay: Taze enerji var

Ardından Özdemir, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuşmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberlere tepki göstermişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? ’Engin Akyürek’ detayı olay: Taze enerji var

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"

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