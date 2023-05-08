Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Nedeni ihanet mi? 'Engin Akyürek' detayı olay: "Taze enerji var"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! 8 aylık evliliğin bitme nedeni ihanet mi? 'Engin Akyürek' detayı olay olmuştu...Bir magazin programında Demet Özdemir'in Engin Akyürek'ten hoşlandığı ileri sürülmüştü. Bugün Demet Özdemir'in boşanma davasının gerçekleşmesi beklenirken gelen bir yorum gündeme bomba gibi düştü.
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği rüya gibi başladı kabus gibi bitti! Engin Akyürek'detayı olay olmuştu, "Taze enerji var" yorumu gündeme bomba gibi düştü.
7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yapmış ve "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" demişti.
"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"
"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"