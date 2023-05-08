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Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: "Kaan Yıldırım çok kıskanacak"

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: "Kaan Yıldırım çok kıskanacak"

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı, "Kaan Yıldırım çok kıskanacak" yorumları havada uçuştu. Hadise'nin eski sevgilisi olan oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve her fırsatta ilişkilerinin çok güzel gittiğini dile getiren Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile düet görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü.

08.05.2023 11:21 - Son Güncelleme: 08.05.2023 11:29
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’dan olay görüntü! Yargı’nın Ilgaz’ı ve Ceylin’i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: Kaan Yıldırım çok kıskanacak

"KAAN YILDIRIM ÇOK KISKANACAK"

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’dan olay görüntü! Yargı’nın Ilgaz’ı ve Ceylin’i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: Kaan Yıldırım çok kıskanacak

KAAN URGANCIOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?
Yargı'nın baş karakteri Savcı Ilgaz Kaya'ya ait olduğu görülen bir cenaze töreni yapıldı. Ceylin teşhis etti ve otopsi raporları da hazırlandı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’dan olay görüntü! Yargı’nın Ilgaz’ı ve Ceylin’i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: Kaan Yıldırım çok kıskanacak

. Ceylin ise gözyaşları içinde 'Gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten?' sözlerini sarf etti.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’dan olay görüntü! Yargı’nın Ilgaz’ı ve Ceylin’i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: Kaan Yıldırım çok kıskanacak

Ancak final sahnesinde Ceylin, Ilgaz'ı bir anda karşısında bulur. Ilgaz rüya mı, gerçek mi? Ilgaz'ın akıbetine dair resmi bir açıklama bulunmazken detayların yeni sezonda netleşmesi bekleniyor.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’dan olay görüntü! Yargı’nın Ilgaz’ı ve Ceylin’i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: Kaan Yıldırım çok kıskanacak

Dizi ekibi önceki akşam sezon finali eğlencesine çıktı. Başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun düet yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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