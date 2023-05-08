Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı: "Kaan Yıldırım çok kıskanacak"
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı, "Kaan Yıldırım çok kıskanacak" yorumları havada uçuştu. Hadise'nin eski sevgilisi olan oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve her fırsatta ilişkilerinin çok güzel gittiğini dile getiren Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile düet görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü.
08.05.2023 11:21 - Son Güncelleme: 08.05.2023 11:29
"KAAN YILDIRIM ÇOK KISKANACAK"
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'dan olay görüntü! Yargı'nın Ilgaz'ı ve Ceylin'i düet yaptı sosyal medya yıkıldı.
Dizi ekibi önceki akşam sezon finali eğlencesine çıktı. Başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun düet yaptığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.