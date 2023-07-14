Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan veto! İlk açıklama geldi gerçek ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu'yla denizde öpüşürken yakalanmıştı!
Kısa bir süre önce rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sevgili oldukları ortaya çıkan Mert Ramazan Demir'in Instagram hesabına ulaşılamayınca sosyal medya çalkalandı. Yalı Çapkını'ndaki aşkları gerçeğe dönüşen çift geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı. Haklarında çıkan dedikoduları her fırsatta yakalayan ikili son olarak tekne ile denize açıldıktan sonra denizde samimi şekilde görüntülenmişti. Ardından Afra Saraçoğlu ile eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun neden ayrıldığı sorusu tekrar gündeme gelmişti. Çiftin Mert Ramazan Demir yüzünden mi ayrıldığı merak edilmişti. Ancak konu hakkında iki cepheden de açıklama gelmedi. Son olarak Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan veto gelmesi herkesi şoke etti. İşte detaylar...
14.07.2023 22:35 - Son Güncelleme: 14.07.2023 23:31
Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan veto! İlk açıklama geldi gerçek ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu'yla denizde öpüşürken yakalanmıştı!
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit rolüyle tanınan oyuncu Mert Ramazan Demir, şu sıralar rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla gündemde.