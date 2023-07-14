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Haberler Magazin Korkusuz Korkak'ın Mülayim'i Kemal Sunal'ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal'dan...

Korkusuz Korkak'ın Mülayim'i Kemal Sunal'ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal'dan...

Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, İnek Şaban, Sakar Şakir, Salako ve daha bir çok yapımda rol alan usta oyuncu Kemal Sunal kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oğlu Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde vefatının 23'üncü yılında Kemal Sunal'ı duygusal bir yazıyla andı. Ali Sunal, Twitter'da paylaştığı mesajda, '': "23 yıl... Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam.'' ifadelerine yer verdi. 23 yıl önce aramızdan ayrılan usta oyuncunun ailesi merak konusu oldu. İşte detaylar...

14.07.2023 19:39 - Son Güncelleme: 14.07.2023 19:41
Korkusuz Korkak’ın Mülayim’i Kemal Sunal’ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

55 yıllık hayatına yüzlerce film ve dizi sığdıran Kemal Sunal 23 yıl önce hayatını kaybetti. Usta oyuncunun aramızdan ayrılışının yıl dönümünde oğlu Ali Sunal yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Korkusuz Korkak’ın Mülayim’i Kemal Sunal’ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşım geldi. Babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Sunal herkesi duygulandırdı.

Korkusuz Korkak’ın Mülayim’i Kemal Sunal’ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

''23 YIL…"

"23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam.

"GURURUM VE ŞANSIM"

Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

Korkusuz Korkak’ın Mülayim’i Kemal Sunal’ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

Tam adı Ali Kemal Sunal olan oyuncu, 11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak İstanbul Küçükpazar'da dünyaya geldi. Daha sonra Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha olan Sunal, Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesinde öğrenim gördü. Lisedeyken tiyatroya duyduğu ilgisiyle öne çıkan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti.

Korkusuz Korkak’ın Mülayim’i Kemal Sunal’ın bakın kaç çocuğu varmış! İlk kez duyan şaşırıyor! Meğer 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

Sevgi ve özlemle anılan 'Türkiye'yi güldürün adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

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