O fotoğraf sonrası ortalık karıştı! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı iddiası hamle geldi! Teselliyi birbirinde bulan çift...

AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gazete Magazin'de yer verilen habere göre Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.