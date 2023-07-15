O fotoğraf sonrası ortalık karıştı! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı iddiası hamle geldi! Teselliyi birbirinde bulan çift...
Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açmış, Saraçoğlu ise adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa yakalanmıştı. Teselliyi birbirinde bulan Mert Yazıcıoğlu-Dilan Çiçek Deniz hakkında flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Peki ayrılığın nedeni o fotoğraf mı?
15.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 15.07.2023 08:56
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi, Saraçoğlu'nun kalbini rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e kaptırmasıyla bitmişti.
Afra Saraçoğlu'dan ayrıldıktan sonra Dilan Deniz Çiçek ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu uzun süre gündem olmuştu. Ancak ünlü çift cephesinden flaş bir haber geldi.
AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Gazete Magazin'de yer verilen habere göre Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.