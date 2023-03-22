Şeyma Subaşı'nın düğünü geldi çattı tüm detaylar ortaya çıktı! İşte Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin 3 gün 3 gecelik düğünün tarihi...
Şeyma Subaşı'nın düğünü geldi çattı tüm detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin 3 gün 3 gecelik düğünün tarihi merak ediliyordu. Çalkantılı aşkında vuslata ermeye hazırlanan Şeyma Subaşı 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile bakın nerede evlenecekmiş!
22.03.2023 09:19 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:29
Şeyma Subaşı'nın düğünü geldi çattı tüm detaylar ortaya çıktı! İşte Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin 3 gün 3 gecelik düğünün tarihi...
"MAYIS AYINDA EVLENECEĞİZ"
Tüm bunların ardından 32 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile Türkiye'ye geldi. Bir AVM'de görüntülenen anne-kızdan Subaşı, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek; "Birkaç gün önce İstanbul'a geldim" açıklamasını yaptı.