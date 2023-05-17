Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu attıkları her adımla çok konuşulmaya devam ediyor. Aralarında aşk iddiası dolaşan ikili her fırsatta iddiaları yalanlarken birlikte çekildikleri fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuluyor. Son paylaşım olay! Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! Yorumlar peş peşe geldi.