Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! 'Aman Yazıcıoğlu görmesin'
Yalı Çapkını dizisinde aşıkları oynayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu son hareketleriyle sosyal medyanın diline düştü. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Saraçoğlu şimdilerde sosyal medyada özel hayatından hiç bahsetmiyor. Sık sık dizideki partneri Demir ile paylaşım yapan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Görenler 'Aman Yazıcıoğlu görmesin' dedi. Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatil yapması çok konuşulmuş, ikili arasındaki aşk dedikoduları alevlenmişti. Saraçoğlu ise "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu attıkları her adımla çok konuşulmaya devam ediyor. Aralarında aşk iddiası dolaşan ikili her fırsatta iddiaları yalanlarken birlikte çekildikleri fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuluyor. Son paylaşım olay! Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! Yorumlar peş peşe geldi.
AFRA'DAN YENİ PAYLAŞIM
25 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'li paylaşımı sosyal medyanın dilinde.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Seyran ve Ferit karakteriyle gündeme gelen genç oyuncular magazinin de en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.
Saraçoğlu'nun paylaşımına ''Aman Mert Yazıcıoğlu görmesin'' , ''Ne bu kaybettiğine dön bir bak paylaşımı mı?'' şeklinde yorumlar geldi.