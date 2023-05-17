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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! 'Aman Yazıcıoğlu görmesin'

Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! 'Aman Yazıcıoğlu görmesin'

Yalı Çapkını dizisinde aşıkları oynayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu son hareketleriyle sosyal medyanın diline düştü. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Saraçoğlu şimdilerde sosyal medyada özel hayatından hiç bahsetmiyor. Sık sık dizideki partneri Demir ile paylaşım yapan genç oyuncudan yeni paylaşım geldi. Görenler 'Aman Yazıcıoğlu görmesin' dedi. Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatil yapması çok konuşulmuş, ikili arasındaki aşk dedikoduları alevlenmişti. Saraçoğlu ise "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar...

17.05.2023 17:57 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:57
Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu attıkları her adımla çok konuşulmaya devam ediyor. Aralarında aşk iddiası dolaşan ikili her fırsatta iddiaları yalanlarken birlikte çekildikleri fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuluyor. Son paylaşım olay! Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını'nın aşıkları sosyal medyayı salladı! Yorumlar peş peşe geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

AFRA'DAN YENİ PAYLAŞIM

25 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'li paylaşımı sosyal medyanın dilinde.

Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Seyran ve Ferit karakteriyle gündeme gelen genç oyuncular magazinin de en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.

Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

Son olarak Afra Saraçoğlu İnstagram hesabından Mert Ramazan Demir ile olan fotoğrafını paylaştı.

Mert Ramazan Demir öpücük attı Afra Saraçoğlu o anları kaydetti! Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! ’Aman Yazıcıoğlu görmesin’

Saraçoğlu'nun paylaşımına ''Aman Mert Yazıcıoğlu görmesin'' , ''Ne bu kaybettiğine dön bir bak paylaşımı mı?'' şeklinde yorumlar geldi.

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