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Haberler Magazin 5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu oğlu Ali'nin annesi Mihre Mutlu ile geçen sene mayıs ayında boşanmıştı. Ünlü oyuncunun adı uzun bir süre rol arkadaşı ve yakın dostu Birce Akalay ile anılmıştı. Ancak İbrahim Çelikkol'un Akalay ile değil, onun bir arkadaşıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Çelikkol, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çelikkol, kameraları görünce panik yapan sevgilisine "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi ve kolundan tutarak kendisine çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 17.05.2023 18:27
5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

2017 yılında sade bir törenle evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündem oldu.

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5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

İddialar hakkında açıklamada bulunmayan ikili, geçen sene Mayıs ayında ise 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ile adı aşk dedikodularına karıştı.

5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu

Denizde verdiği pozları yayınlayan Akalay, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın.

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