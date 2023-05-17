5 yıllık evliliği tek celsede biten İbrahim Çelikkol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok” Birce Akalay ile anılıyordu
İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu oğlu Ali'nin annesi Mihre Mutlu ile geçen sene mayıs ayında boşanmıştı. Ünlü oyuncunun adı uzun bir süre rol arkadaşı ve yakın dostu Birce Akalay ile anılmıştı. Ancak İbrahim Çelikkol'un Akalay ile değil, onun bir arkadaşıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Çelikkol, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çelikkol, kameraları görünce panik yapan sevgilisine "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi ve kolundan tutarak kendisine çekti. İşte detaylar...
17.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 17.05.2023 18:27
Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ile adı aşk dedikodularına karıştı.