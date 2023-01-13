Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi merak ediliyor. Günlerdir bu sorunun cevabı aratılırken Afra ile Mert'in foyası ortaya çıktı. Önceki gün Kadıköy'de gece yarısı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki kişinin Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu olduğu iddia edilmişti. Bazıları resimdeki kişilerin yapımcılar olduğunu ileri sürse de grçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş yakalandığı o kişi...
MERT RAMAZAN DEMİR İLE AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?
Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı. İfşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş...
Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e ait olduğu iddia edilen sarmaş dolaş görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı.
Önceki akşam dizinin yapımcılarıyla bir araya gelen ve beraber pozlar veren ikili gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.
Bu görüntüler bazı sosyal medya kulanıcıları tarafından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olarak gösterilirken bazıları ise kıyafetleri nedeniyle Afra olmadığı, yanındaki yapımcılar olduğu ileri sürüldü.