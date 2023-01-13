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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi merak ediliyor. Günlerdir bu sorunun cevabı aratılırken Afra ile Mert'in foyası ortaya çıktı. Önceki gün Kadıköy'de gece yarısı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki kişinin Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu olduğu iddia edilmişti. Bazıları resimdeki kişilerin yapımcılar olduğunu ileri sürse de grçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş yakalandığı o kişi...

13.01.2023 11:26 - Son Güncelleme: 13.01.2023 11:28
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

MERT RAMAZAN DEMİR İLE AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı. İfşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e ait olduğu iddia edilen sarmaş dolaş görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

Önceki akşam dizinin yapımcılarıyla bir araya gelen ve beraber pozlar veren ikili gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

Bu görüntüler bazı sosyal medya kulanıcıları tarafından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir olarak gösterilirken bazıları ise kıyafetleri nedeniyle Afra olmadığı, yanındaki yapımcılar olduğu ileri sürüldü.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Yalı Çapkını foyası ortaya çıktı ifşa olan sarmaş dolaş görüntülerdeki o kişi meğer bakın kimmiş

"SARILDIĞI KİŞİ AFRA DEĞİL"

Videoda çiftin sarmaş dolaş oldukları iddia edilirken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun kıyafetlerini inceleyen kullanıcılar, Demir'in sarıldığı kişinin başka biri olduğunu söyledi. İkili ise haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalmaya devam ediyor.

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