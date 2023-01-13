Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Gözyaşları içinde anlatmıştı akciğer kanserinden sonra yeni hastalığını da açıkladı: "Ne beter bir şeymiş..."

"YORULDUM"

Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu dile getiren Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini, iş temposunu da hafifleteceğini açıklamıştı:

"Büyük ihtimalle azaltacağım işleri. Ayvalık'ta yaşıyorum. Sahne işlerime devam edeceğim, Youtube'u bir süre askıya alacağım çünkü çok yoruldum. Bir süre sakin hayat istiyorum."