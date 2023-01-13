Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Gözyaşları içinde anlatmıştı akciğer kanserinden sonra yeni hastalığını da açıkladı: "Ne beter bir şeymiş..."
Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Gözyaşları içinde anlatmıştı... Akciğer kanserinden sonra yeni hastalığını da açıklayan Armağan Çağlayan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Akciğer kanseri tedavisi gören ve sevenlerine sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan, Twitter hesabından "Bu hastalık ne beter bir şeymiş" dedi. İşte Armağan Çağlayan'ın yeni hastalığı...
"NE BETER BİR ŞEYMİŞ..."
Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Gözyaşları içinde anlatmıştı akciğer kanserinden sonra yeni hastalığını da açıkladı. 'Acı çekmek istemiyorum' diyerek gözyaşlarına boğulan Armağan Çağlayan Twitter paylaşımıyla dikkat çekti.
30 Kasım'da ameliyat olan ve operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili açıklamada bulunarak; "
4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" ifadelerini kullanan Armağan Çağlayan, Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansımış, ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirterek süreci şöyle anlatmıştı:
"YAVAŞ YAYILAN BİR TÜR"
"Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş."
"YORULDUM"
Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu dile getiren Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini, iş temposunu da hafifleteceğini açıklamıştı:
"Büyük ihtimalle azaltacağım işleri. Ayvalık'ta yaşıyorum. Sahne işlerime devam edeceğim, Youtube'u bir süre askıya alacağım çünkü çok yoruldum. Bir süre sakin hayat istiyorum."
"OBSESYON"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, son olarak Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.