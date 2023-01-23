43 yaşındaki Zeynep Beşerler’in son haline bakın! Değişimini gören tanımakta zorlandı! Arka Sokaklar’ın Melek’i meğer...
Alacakaranlık ve Ihlamurlar Altında gibi televizyon dizilerinde yer alan oyuncu Zeynep Beşerler, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Melek komiser karakteriyle hafızalara kazındı. 2013 yılında Emir İçgören ile dünyaevine giren ve evlendikten sonra bir süre setlere ara veren Beşerler'in Kerem adında bir oğlu oldu. Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Beşerler, Instagram'da yayınladığı son pozla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte değişimiyle dikkat çeken 43 yaşındaki Zeynep Beşarler'in son hali...
23.01.2023 22:46 - Son Güncelleme: 23.01.2023 22:46
İlk kez 2003 yılında 'Alacakaranlık' dizisinde oyunculuk deneyimi yaşayan Zeynep Beşerler, aynı sene Tarkan'ın Dudu şarkısının klibinde oynadı.
Bir arkadaşının gece kulübünde eğlenirken yönetmen Sinan Çetin ile tanışması üzerine hayatı değişen Beşerler, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Melek komiser karakteriyle hafızalara kazındı.