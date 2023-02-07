Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı. İşte detaylar...
07.02.2023 19:33 - Son Güncelleme: 07.02.2023 19:33
Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı.
Art arda paylaşımlarda bulunan Gamze Özçelik, daha sonra deprem bölgesine gitmek için yola çıktığını duyurdu.