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Haberler Magazin Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.02.2023 19:33 - Son Güncelleme: 07.02.2023 19:33
Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı.

Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." dediği paylaşımında şu resmi açıklamayı yaptı:

Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

"Saha ekiplerimiz AFAD, Belediyeler ve Valilikler ile koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarınızı ulaştırmak için harekete geçeceğiz"

Gamze Özçelik ve ekibi deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı: Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum...

Art arda paylaşımlarda bulunan Gamze Özçelik, daha sonra deprem bölgesine gitmek için yola çıktığını duyurdu.

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