Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı kucaklayıp adeta havaya uçurdu! 'Reklam aşkı' denilen çiftten ilk fotoğraf geldi

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, magazin dünyasının yeni gözde çifti olmaya aday gibi görünüyor! Kimileri bu ilişkiyi "reklam aşkı" olarak nitelendirse de, hem Serenay Sarıkaya hem de Mert Demir bu iddiaları sonuna kadar yalanladı. Sevenleri ikiliden gelecek fotoğrafı heyecanla beklerken sonunda oldu. Çift herkesi şaşırtarak ilk romantik fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.