Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı yeni sevgilisiyle objektiflerde! Sıla Türkoğlu'nun aşkı Mardin'de tescillendi! Doğukan Güngör'ün partneri...

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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu da hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizideki 'Doğa' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, şimdilerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.