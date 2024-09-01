Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı yeni sevgilisiyle objektiflerde! Sıla Türkoğlu'nun aşkı Mardin'de tescillendi! Doğukan Güngör'ün partneri...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile büyük bir çıkış yakalamış ve milyonların gönlünde taht kurmuştu. Dizideki 'Doğa' karakteriyle dikkat çeken Türkoğlu, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da gündemde. Genç oyuncunun kalbini kaptırdığı yeni aşkı, Mardin'deki bir düğünde objektiflere yansıdı.
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu da hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizideki 'Doğa' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, şimdilerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle bilinen genç oyuncu, bu kez kalbini bir işletmeciye kaptırdı.
Mardin'de düzenlenen bir düğün töreninde ilk kez birlikte görüntülenen çift, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.