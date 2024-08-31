Güzel anne Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım! Minik Elay'ın kombini olay oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile birlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel anne Enver, annelik yolculuğunu sık sık takipçileriyle paylaşırken, kızı Elay ile birlikte verdiği pozlarla da büyük ilgi topluyor. Son paylaşımında ise minik Elay'ın sevimli kombini dikkatleri üzerine çekti.