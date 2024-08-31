Güzel anne Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım! Minik Elay'ın kombini olay oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile birlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel anne Enver, annelik yolculuğunu sık sık takipçileriyle paylaşırken, kızı Elay ile birlikte verdiği pozlarla da büyük ilgi topluyor. Son paylaşımında ise minik Elay'ın sevimli kombini dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile birlikte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel anne Enver, annelik yolculuğunu sık sık takipçileriyle paylaşırken, kızı Elay ile birlikte verdiği pozlarla da büyük ilgi topluyor. Son paylaşımında ise minik Elay'ın sevimli kombini dikkatleri üzerine çekti.
Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak annelik duygusunu tattı.
Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece ile çocuklarını beraber büyütmeye devam ediyor.