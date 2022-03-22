Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ın aşkında mutsuz son! Her şeyi silindi ayrılık nedeni ise...
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ın aşkında mutsuz so! 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak aşk kısa sürdü, Iraz Yıldız ile Tamer Karadağlı ayrıldı. Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi, takipleşmeyi de bıraktı. Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız'ın ayrılık nedeni merak konusu oldu. İşte detaylar...
22.03.2022 10:52 - Son Güncelleme: 22.03.2022 10:59
İŞTE AYRILIK NEDENİ...
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ın aşkında mutsuz son!
Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle gündem oluyordu. Birliktelikleri uzun süredir konuşulan çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili geçtiğimiz ay savcılığa başvurmuştu. Tamer Karadağlı sevgilisiyle aşkını noktaladı.