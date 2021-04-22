Azeri kızı Günel Zeynalova şimdi de kimyager oldu çıktı! İbrahim Tatlıses ünlüsü estetik tutkunu Günel bu kez bu işe el attı

Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtiyor bir yandan da Michael Jackson'a benzetiliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Günel bakın bu kez hangi işe el attı.

22.04.2021 10:09 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





