Azeri kızı Günel Zeynalova şimdi de kimyager oldu çıktı! İbrahim Tatlıses ünlüsü estetik tutkunu Günel bu kez bu işe el attı
Geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık adından söz ettiren Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'artık estetik yaptırmasan mı?' dedirtiyor bir yandan da Michael Jackson'a benzetiliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Günel bakın bu kez hangi işe el attı.
22.04.2021 10:09
- Son Güncelleme: 22.04.2021 11:46
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu! Estetiği abartan Günel Zeynalova'nın son hali sosyal medya gündeminde... Sık sık geçirdiği büyük değişim ile gündeme gelen Azeri kızı Günel Zeynalova bu kez yeni işiyle gündemde.
ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU...
22 yılda gerçekleşen inanılmaz değişimi görmeye hazır mısınız? İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.
"Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı. 3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.
Günel Zeynalova, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti. Yıllar içinde geçirdiği operasyonlarla dikkat çeken Zeynalova, burun estetiği yaptırmıştı.
Günel önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Pandemi nedeniyle evde bol bol zaman geçirdiğini ifade eden Azeri şarkıcı, kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını söyledi.