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Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü, yıllar sonra gündem oldu. Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Bengü için "Çok değişmiş", "Tanımak imkansız" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:46
Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü'nün kariyer yolculuğu dikkat çekti.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Sadece iki filmde rol alan ve ardından akademik kariyerine ağırlık veren Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

ABD'de yüksek lisans yapan Bengü, Clemson University'de doktorasını tamamladıktan sonra profesör oldu.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Şöhreti elinin tersiyle itip kendini öğrencilere adayan Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündeme geldi.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Şu anda da New Jersey Institute of Technology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapan 70 yaşındaki Bengü'nün son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Yeşilçam yıldızı için "Çok değişmiş", "Tanımak imkansız" yorumları yapıldı.

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

İşte Gölgen Bengü başta olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının değişimleri...

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Gölgen Bengü

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Gölgen Bengü

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Serpil Nur

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Sevtap Parman

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Itır Esen

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Perihan Savaş

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Hülya Koçyiğit

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Müjde Ar

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Meral Zeren

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Gülşen Bubikoğlu

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Pembe Mutlu

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Türkan Şoray

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Perran Kutman

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Filiz Akın

Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Yaprak Özdemiroğlu