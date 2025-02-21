Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Şöhreti elinin tersiyle itip profesör olmuştu

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü'nün kariyer yolculuğu dikkat çekti.
Sadece iki filmde rol alan ve ardından akademik kariyerine ağırlık veren Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
ABD'de yüksek lisans yapan Bengü, Clemson University'de doktorasını tamamladıktan sonra profesör oldu.
Şöhreti elinin tersiyle itip kendini öğrencilere adayan Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündeme geldi.
Şu anda da New Jersey Institute of Technology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapan 70 yaşındaki Bengü'nün son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Yeşilçam yıldızı için "Çok değişmiş", "Tanımak imkansız" yorumları yapıldı.
İşte Gölgen Bengü başta olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının değişimleri...
Serpil Nur