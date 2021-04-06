Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder'den kahreden haber! Meme kanserine yakalandığı ortaya çıkıtı! İşte ilk açıklama

Ergüden, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunu şu sözlerle anlattı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi."