Bugünkü
Takvim

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları havada uçuştu... Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. Online spor ve egzersiz dersleriyle zayıflayan aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor. İşte son haliyle 'Çocuk doğurmuş olamazsın' yorumları alan Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

06.04.2021 12:03 - Son Güncelleme: 06.04.2021 14:38
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

'ÇOCUK DOĞURMUŞ OLAMAZSIN'

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

Güneşli günleri fırsat bilen Sinem Kobal Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

Evinin merdiveninden paylaşımda bulunan Sinem Kobal son haliyle 'Çocuk doğurmuş olamazsın' dedirtti.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi merak konusu oldu.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı son halini görenler hayran kaldı! 'Çocuk doğurmuş olamazsın'

İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu^nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...