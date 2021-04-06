Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel 'aman hocam bu ne hal' dedirtti! Görenlerin gözleri yuvalarından çıktı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah'tan oluşan ana kadrosundan sonra diziye damgasını vuran isimlerden biri oldu Deniz Tansel Öngel. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Şimdiler Masumlar Apartmanı'nda Naci Hoca'yı canlandıran Tansel Öngel bu rolle herkesin kalbini kazandı desek yanlış olmaz. Masumlar Apartmanı, Tansel Öngel'e hatrı sayılır bir popülarite kazandırdı. Hakkında araştırma yapanlar gençlik yıllarına ait öyle bir fotoğrafla karşılaştı ki şaştı kaldı. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin değişimleri.
Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.
ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ
Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. 11 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla yıllardır mavi sulara yelken açan Yeşim Büber, teknesini yenilemeye gitti. Mutfak ve banyosunu elden geçiren oyuncu, önceki gün teknenin motorunu tamir etti. Tamir işinde usta olduğunu gözler önüne seren Büber, Fethiye'de bir iskeleye demir attıklarını söyledi.