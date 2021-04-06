Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel 'aman hocam bu ne hal' dedirtti! Görenlerin gözleri yuvalarından çıktı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah'tan oluşan ana kadrosundan sonra diziye damgasını vuran isimlerden biri oldu Deniz Tansel Öngel. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin kavuşamadığı sevgilisi, büyük aşkı Naci Hoca'ya veren 44 yaşındaki oyuncu daha önce Benim İçin Üzülme, Elveda Derken, Babamın Kanatları, Kanıt ve daha pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı. Şimdiler Masumlar Apartmanı'nda Naci Hoca'yı canlandıran Tansel Öngel bu rolle herkesin kalbini kazandı desek yanlış olmaz. Masumlar Apartmanı, Tansel Öngel'e hatrı sayılır bir popülarite kazandırdı. Hakkında araştırma yapanlar gençlik yıllarına ait öyle bir fotoğrafla karşılaştı ki şaştı kaldı. İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin değişimleri.

06.04.2021 10:57 - Son Güncelleme: 06.04.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





