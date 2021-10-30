Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son haliyle hem hayran bıraktı hem de söyledikleriyle ağlattı 'ölmek istemiyorum'
Geçen yıl meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi almaya başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, İclal Aydın'la yaptığı canlı yayında yaşadığı süreci anlattı. Güzel oyuncu, son haliyle ve gülen yüzüyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Öte yandan da anlattıklarıyla hem ağladı hem de ağlattı. Kansere yakalandığını öğrenme sürecinden bahseden oyuncu, Aydın'ın "Bu süreçte ne düşündünüz?" sorusu üzerine "Ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Menajerimi Ara dizisindeki başrol oynarken kanser olduğunu öğrenen Canan Ergüder, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Bir çocuk annesi oyuncu, sosyal medyada İclal Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına katıldı. Kansere yakalandığını öğrendiği günleri anlatan oyuncu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
DUŞ ALIRKEN MEMEDE SERT BİR ŞEY HİSSETTİM"
Göğsündeki kitleyi nasıl fark ettiğini anlatan Canan Ergüder, sözlerine şöyle devam etti: "Duş alırken fark ettim. O gece eve geç gelmiştim. Duş alırken lift kullanırım. İyi ki kullanmamaya karar vermişim. Sabun sayesinde fark ettim. Daha önce memede hissetmediğim bir şeydi. Sertti.
"MEME MR'I ÇEKİLECEĞİ SÖYLENİNCE KALBİM SIKIŞTI"
"Normalde kontrollerimi yaptırırım. Farkına vardım ki iki ay atlamışım. O sırada yoğun çalışıyordum, unuttuğumu fark ettim. Çok da iyi bir vakitte gitmedim. Reglime bir hafta kala doktora gittim. Mamogramı yaptıracağınız en iyi vakit reglinize bir hafta kala oluyor. Çok panik oldum. Bilinçli olarak böyle gittim. Maalesef meme MR'ım çekileceği söylendiğinde kalbim sıkışmaya başladı. Doğru zamanda gitmediğim için meme MR'ı bulanık sonuç verdi ama iki gün sonra kanser olduğumu öğrendim.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
İclal Aydın'ın "Bu süreçte ne düşündünüz?" sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, "Ölmek istemiyorum diye düşündüm. İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor. Küçük çocuğum var aklıma bencilce şeyler geliyor. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi" şeklinde konuştu.