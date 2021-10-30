Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son haliyle hem hayran bıraktı hem de söyledikleriyle ağlattı ’ölmek istemiyorum’

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İclal Aydın'ın "Bu süreçte ne düşündünüz?" sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, "Ölmek istemiyorum diye düşündüm. İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor. Küçük çocuğum var aklıma bencilce şeyler geliyor. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi" şeklinde konuştu.