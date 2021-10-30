Kaya Çilingiroğlu sordu Hülya Avşar hemen dahil oldu 'kime benziyor!' Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ortalığı karıştırdı
Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu sosyal medyayı ikiye böldü.... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Kaya Çilingiroğlu önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu'yla bir paylaşım yaptı ve paylaşımına 'kime benziyor?' notunu düştü. Hülya Avşar'ın da kayıtsız kalamadığı paylaşım, Kaya Çilingiroğlu'nun takipçilerini ikiye böldü. İşte baba-kızın dikkat çeken o pozu...
30.10.2021 11:22
- Son Güncelleme: 30.10.2021 11:22
Usta sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı Zehra ile bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı.