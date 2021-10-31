Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz göründüğü gibi değil bir pozlar bir pozlar! Önce Kadir ile Melisa'nın arasına girdi şimdi de...
Önce Melisa ile Kadir'in arasına girdi şimdi de Tolga'nın kalbine girmeye başladı... atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve geçen sezondan beri cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'in 2. sezon karakterlerinden biri Cemile oldu. Cemile'yi ise Nilsu Yılmaz canlandırıyor. Genç kuşak oyunculardan biri olan Nilsu Yılmaz hakkındaki gerçekler şaşırttı. Bunlardan biri de yaşı oldu. Nilsu Yılmaz hiç göründüğü gibi değilmiş. İşte detaylar...
Kardeşlerim Cemile kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan Nilsu Yılmaz şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırıyor.
İlk kez Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı rolüyle ekranlara gelen Nilsu Yılmaz, Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırıyor.
Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını oynayan Nilsu Yılmaz'ın İzmirli olduğu biliniyor.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam etmekte.
50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır.