Kardeşlerim’in Cemile’si Nilsu Yılmaz göründüğü gibi değil bir pozlar bir pozlar! Önce Kadir ile Melisa’nın arasına girdi şimdi de...

50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır.