Meltem Miraloğlu'ndan eşi Patrick hakkında açıklama 'Beni Hollywood yıldızı yapacak'

'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile 13 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu. Bu haberin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddialara göre Meltem Miraloğlu yakın dostlarına eşi Patrick'in kendisini Hollywood yıldızı yapacağını aktardı. Ailesi ve arkadaşları Meltem Miraloğlu hakkında endişeli.

10.10.2019 13:54 - Son Güncelleme: 10.10.2019 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





