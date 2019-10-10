Meltem Miraloğlu'ndan eşi Patrick hakkında açıklama 'Beni Hollywood yıldızı yapacak'
'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile 13 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu. Bu haberin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddialara göre Meltem Miraloğlu yakın dostlarına eşi Patrick'in kendisini Hollywood yıldızı yapacağını aktardı. Ailesi ve arkadaşları Meltem Miraloğlu hakkında endişeli.
10.10.2019 13:54
- Son Güncelleme: 10.10.2019 14:06
'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz nikahın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Meltem Miraloğlu hakkındaki yeni iddialar bir magazin programında gündeme geldi.
'BENİ YILDIZ YAPACAK'
Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi.
Genç oyuncunun 2. Sayfa programına ulaşan arkadaşları ise "Psikolojik olarak sorunları var. Çok sağlıklı kararlar veremiyor. Lütfen Meltem'i hep birlikte kurtaralım." diyerek yardım istedi.
Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu. Gelen eleştirilere cevap veren Meltem Miraloğlu, evliliği ve eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu.