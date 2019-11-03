Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...
Atv ekranlarına yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol karakterini canlandıran 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick isimli bir adamla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüş, sürpriz evlilik Miraloğlu'nun ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Çok mutlu olduğunu ve özel hayatına kimsenin karışmaması gerektiğini ifade eden Meltem Miraloğlu Instagram'dan kendisine yöneltilen, "Neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna verdiği yanıt ile herkesi şoke etti. İşte geçtiğimiz günlerde yüzünden mutsuzluk akan Meltem Miraloğlu'nun itirafı...
'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'
"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.
Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.