GaleriMagazin

Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

Atv ekranlarına yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol karakterini canlandıran 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick isimli bir adamla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüş, sürpriz evlilik Miraloğlu'nun ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Çok mutlu olduğunu ve özel hayatına kimsenin karışmaması gerektiğini ifade eden Meltem Miraloğlu Instagram'dan kendisine yöneltilen, "Neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna verdiği yanıt ile herkesi şoke etti. İşte geçtiğimiz günlerde yüzünden mutsuzluk akan Meltem Miraloğlu'nun itirafı...

03.11.2019 14:34 - Son Güncelleme: 03.11.2019 14:38
Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettiren Meltem Miraloğlu, evliliğiyle şok etkisi yaratmışken Instagram'dan yaptığı itirafla yeniden magazin gündemine bomba gibi düştü.

Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, ABD'de Patrick isimli 80 yaşındaki bir adamla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Bu konuyla ilgili sessizliğini uzun süredir koruyan oyuncu, hiçbir iddiaya da cevap vermemişti.

Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Miraloğlu, bir hayranının sorusunu yanıtsız bırakamadı.

Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

Gelen "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Miraloğlu, "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını verdi.

Meltem Miraloğlu'dan şoke eden itiraf! 80 yaşındaki adamla evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü...

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.

Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!
İbrahim Tatlıses ile ayrıldıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız'ın yeni işi şaşırttı!