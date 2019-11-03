Kuaförden çıkan Aleyna Tilki yüzünü sakladı! Aleyna Tilki'ye ne oldu?

Modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuran isimler Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. İkilinin beraber dans ettiği anlar çok konuşuldu. Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.