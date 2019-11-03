Kuaförden çıkan Aleyna Tilki yüzünü sakladı! Aleyna Tilki'ye ne oldu?
Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı kostümü ve verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Yaptığı her hareket ve paylaşımla gündem olan Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile ilgili soruları yanıtsız bırakırken yüzünü gizlemeye çalıştı. Aleyna Tilki'nin kuaför çıkışı yüzünü gizlemesi akıllara, "Aleyna Tilki'ye ne oldu?" sorusunu getirdi...
Kadir Güneş ile yaşadığı aşkla uzun bir süredir magazin gündemini meşgul eden, yaptığı her hareketle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Objektifleri karşısında gören Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. Peki, Aleyna Tilki neden yüzünü gizledi?
Modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuran isimler Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. İkilinin beraber dans ettiği anlar çok konuşuldu. Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.