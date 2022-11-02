Meltem Miraloğlu muradına erdi! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti meğer 3 yıl daha bu evliliği devam ettirirse...
Meltem Miraloğlu muradına erdi! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti... "Hayat Devam Ediyor" adlı dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etmişti. Miraloğlu ile ilgii flaş bir haber gündeme geldi.
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti... Meltem Miraloğlu muradına erdi! Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu hakkındaki bu gelişme geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düştü. "Çocuk Gelin" karakterini canlandırdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu.
Miraloğlu'nun bu evliliğini duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdi de ünlü oyuncunun kalıcı Green Card almaya hak kazandığını açıkladı. Kendi internet sitesinde, "Muradına erdi!" başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, "2019 yılının Eylül ayında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kalıcı Green Card almaya hak kazandı."
SANSASYONEL OLAYLARLA GÜNDEME GELDİ
Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le nasıl tanışıp evlendiği ortaya çıktı o iddia şoke etti! Sanatçı ve yazar Ülkü Gözen Stewart, Meltem Miraloğlu'nu evinde misafir ettiğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Stewart, Türkiye'ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay'a anlattı.
"VÜCUDU ÇÜRÜKLER İÇİNDEYDİ KÜRTAJ OLDU!"
Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.