Meltem Miraloğlu muradına erdi! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti meğer 3 yıl daha bu evliliği devam ettirirse...

"VÜCUDU ÇÜRÜKLER İÇİNDEYDİ KÜRTAJ OLDU!"

Akay, YouTube adresinde yayınladığı röportajda Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card sahibi olduğunu iddia etti. Akay, en son Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğunu iddia etmiş ancak Miraloğlu bu iddiayı yalanlamıştı. Akay, bu son röportajında ise ilk kez kaynağını açıkladı ve bu bilgileri Meltem Miraloğlu'nun New Jersey'deki âşık olduğu Türk gencinden aldığını ifade etti. Ayrıca Akay, bu sefer Meltem Miraloğlu'nun kürtaj yaptırdığını ve Green Card aldığını da iddia etti.