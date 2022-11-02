Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül kendini eşi Kadir Doğulu'nun kucağına bıraktı: "Kuğu gibi bıraktı iki gözümün çiçeği "

Ekranda ilk kez yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi sonrasında 2006 senesinde İlk Aşk filminde oynayan Neslihan Atagül, bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü ve yıldızı parladı.