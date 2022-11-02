Gecenin Ucunda’nın Macide’si Neslihan Atagül kendini eşi Kadir Doğulu'nun kucağına bıraktı: "Kuğu gibi bıraktı iki gözümün çiçeği "
Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül kendini eşi Kadir Doğulu'nun kucağına bıraktı. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti. Aylar sonra ekranlara dönen Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde baş rol paylaşıyor. Dizide geçtiğimiz hafta yayınlanan 'ölüm terapisi' sahnesi çok konuşulmuştu. 7 yıldır evli olan ünlü çift bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Kadir Doğulu Instagram hesabından eşi Neslihan Atagül ile peş peşe paylaştığı karelere, "Kuğu gibi bıraktı kendini iki gözümün çiçeği " notunu düşyü. Adeta birlikte büyüyen Doğulu ailesine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
02.11.2022 16:34 - Son Güncelleme: 02.11.2022 16:48
"KUĞU GİBİ BIRAKTI İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ "
Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül kendini eşi Kadir Doğulu'nun kucağına bıraktı.
Oyunculuk hayatına ilk defa 2006 senesinde Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırarak adım atan Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.
Sefirin kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile gönülleri fetheden Neslihan Atagül, uzun bir aradan sonra eşi Kadir Doğulu ile ekranlara döndü.
Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren güzel oyuncu, magazin dünyasında mutlu evliliğiile örnek gösteriliyor.