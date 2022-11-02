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Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: "Yansın buralar..."

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: "Yansın buralar..."

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti, o karelere kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Boy boy paylaştığı karelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a sevgilisi Necati Kocabay'dan gelen "Yansın buralar..." yorumu dikkat çekti. İşte o kareler...

02.11.2022 14:46 - Son Güncelleme: 02.11.2022 14:46
Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: Yansın buralar...

"YANSIN BURALAR..."

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti, sevgilisi Necati Kocabay'dan gelen "Yansın buralar..." yorumu dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: Yansın buralar...

Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay bir dergi için kamera karşısına geçti.

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: Yansın buralar...

Peş peşe yayınladığı bu pozlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: Yansın buralar...

Nurgül Yeşilçay'a yorum yapan ünlüler arasında sevgilisi Necati Kocabay da yerini aldı.

Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: Yansın buralar...

Necati Kocabay "Yansın buralar..." yorumuyla dikkat çekti.

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