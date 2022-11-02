Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti sevgilisi Necati Kocabay: "Yansın buralar..."
Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti, o karelere kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Boy boy paylaştığı karelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a sevgilisi Necati Kocabay'dan gelen "Yansın buralar..." yorumu dikkat çekti. İşte o kareler...
02.11.2022 14:46 - Son Güncelleme: 02.11.2022 14:46
"YANSIN BURALAR..."
Nurgül Yeşilçay öyle pozlar verdi ki ortalık yıkıldı! Süper minisiyle kamera karşısına geçti, sevgilisi Necati Kocabay'dan gelen "Yansın buralar..." yorumu dikkat çekti.