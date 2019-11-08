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Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Şarkıcı Hacer Tülü ve işinsanı Ali Ekber Sürensoy'un öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamedeki detaylar şoke etti. İddianameye göre, Ali Ekber Sürensoy ile anlaşmazlığa düşen grup WhatsApp'tan plan yaptı, Instagram story'lerinden takip etti ve Snapchat paylaşımlarından bulup öldürdü.

08.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 08.11.2019 09:55
Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Bodrum'da, bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü'nün 21 Haziran 2018'de kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.

Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 7 kişi hakkında 'kasten adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek ve yaralamak' gibi suçlardan 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

İddianameye göre, Beyoğlu'ndaki Meymun Pera adlı barın sahibi Sürensoy, vale ve kapı kontrol hizmetleri yapma işini Mustafa Çeçen ve ekibinden aldı.

Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Hürriyet'in haberine göre, Çeçen adamlarıyla birlikte Sürensoy'un barını bastı. Sürensoy'un şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis, Çeçen'in adamlarını gözaltına aldı. Yaşananlardan sonra ikili arasında husumet başladı.

Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Çeçen, Sürensoy'a küfürlü mesajlar atarak barını kurşunlattı. Sürensoy'u öldürme planları yapan Çeçen, ortak tanıdıkları Fatma Karakoyun ile WhatsApp'tan çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışmalardan birinde Karakoyun, hedeflerindeki Sürensoy'u kast ederek "O İstanbul'da, story'lerine baktım" diye yazdı. Sürensoy'un story ve snap'lerini takip ettiler. Vurulması için en uygun yerin neresi olabileceğine dair yazıştılar.

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