Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten

Çeçen, Sürensoy'a küfürlü mesajlar atarak barını kurşunlattı. Sürensoy'u öldürme planları yapan Çeçen, ortak tanıdıkları Fatma Karakoyun ile WhatsApp'tan çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışmalardan birinde Karakoyun, hedeflerindeki Sürensoy'u kast ederek "O İstanbul'da, story'lerine baktım" diye yazdı. Sürensoy'un story ve snap'lerini takip ettiler. Vurulması için en uygun yerin neresi olabileceğine dair yazıştılar.