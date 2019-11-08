Hacer Tülü cinayetinde flaş gelişme! Plan WhatspApp'tan, takip Instagram'dan, cinayet Snapchat'ten
Şarkıcı Hacer Tülü ve işinsanı Ali Ekber Sürensoy'un öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamedeki detaylar şoke etti. İddianameye göre, Ali Ekber Sürensoy ile anlaşmazlığa düşen grup WhatsApp'tan plan yaptı, Instagram story'lerinden takip etti ve Snapchat paylaşımlarından bulup öldürdü.
08.11.2019 09:36
- Son Güncelleme: 08.11.2019 09:55
Çeçen, Sürensoy'a küfürlü mesajlar atarak barını kurşunlattı. Sürensoy'u öldürme planları yapan Çeçen, ortak tanıdıkları Fatma Karakoyun ile WhatsApp'tan çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışmalardan birinde Karakoyun, hedeflerindeki Sürensoy'u kast ederek "O İstanbul'da, story'lerine baktım" diye yazdı. Sürensoy'un story ve snap'lerini takip ettiler. Vurulması için en uygun yerin neresi olabileceğine dair yazıştılar.
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