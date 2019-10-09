Pelin Karahan estetik sonrası tanınmaz halde! Yeni halini görenler şaşıp kaldı
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile şöhrete kavuşan Pelin Karahan, yeni imajıyla tanınmadı bile. Geçtiğimiz günlerde 35.yaşını kutlayan Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınma hale geldi. Paylaştığı fotoğrafa '35.yaş mutluluğu' yazan Pelin Karahan'a, binlerce yorum geldi. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Pelin Karahan estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Pelin Karahan, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı.
İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.
İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.