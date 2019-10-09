Pelin Karahan estetik sonrası tanınmaz halde! Yeni halini görenler şaşıp kaldı

İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Pelin Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Pelin Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı.

İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.